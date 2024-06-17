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Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер стала мамой во второй раз: первые кадры с малышом, сделанные сразу после родов

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер стала мамой во второй раз: первые кадры с малышом, сделанные сразу после родов

Россия. Москва. 23 июля 2019. Звезды шоу-бизнеса.В январе Зоя Бербер рассекретила свою беременность. А вскоре после этого  вышла замуж за Максима Белбородова.

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