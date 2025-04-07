ВС РФ вышли к границе ДНР и Запорожья: главное за сутки

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Российские войска приблизились к границе ДНР и Запорожской области, президент США Дональд Трамп раскрыл условие сделки с Китаем, а постпред РФ Михаил Ульянов назвал неизбежным отсутствие ЕС на переговорах по Украине.
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