ВС РФ вышли к границе ДНР и Запорожья: главное за сутки

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Российские войска приблизились к границе ДНР и Запорожской области, президент США Дональд Трамп раскрыл условие сделки с Китаем, а постпред РФ Михаил Ульянов назвал неизбежным отсутствие ЕС на переговорах по Украине.