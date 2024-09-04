Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Fedotova
    Плохо, что ракеты прилетают после, а не во во время визитов. Может уже бы всё и закончилосьВстреча с Зеленск...
  • Андрей
    ну блин конечно....если бы не наш военкурвятник Россия не долбила бы хохлов...и конечно царьград руководит Генштабом....Этих ударов военк...
  • Владимир Колов
    Надо валить металлолом из Донбасса на территорию посольств стран-поставщиков. Интересно, на сколько этих территорий х...Бригада ВСУ «Магу...

Как после войны в СССР случилось экономическое чудо

Как после войны в СССР случилось экономическое чудо

Советский Союз понес тяжелейшие потери в Великой Отечественной войне. Было стерто с лица земли 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи предприятий промышленности, 65 тысяч километров железных дорог, 98 тысяч колхозов и 2890 машинно-тракторных станций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх