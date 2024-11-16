Володин запустил в Telegram опрос о тестировании детей мигрантов

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин среди подписчиков своего Telegram-канал запустил опрос о том, нужно ли детям мигрантов перед поступлением в российскую школу проходить предварительное тестирование.
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