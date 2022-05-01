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Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём Весны и Труда

Дорогие жители Нижегородской области! Поздравляю вас с Днём Весны и Труда! В этом празднике сплелись традиции разных эпох, но в его основе — ценности, актуальные в любое время: уважение к труду, стремление сделать мир лучше и созидать новое.

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