Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём Весны и Труда

Дорогие жители Нижегородской области! Поздравляю вас с Днём Весны и Труда! В этом празднике сплелись традиции разных эпох, но в его основе — ценности, актуальные в любое время: уважение к труду, стремление сделать мир лучше и созидать новое.
Дорогие жители Нижегородской области! Поздравляю вас с Днём Весны и Труда! В этом празднике сплелись традиции разных эпох, но в его основе — ценности, актуальные в любое время: уважение к труду, стремление сделать мир лучше и созидать новое.
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