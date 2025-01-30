Microsoft представила ИИ-планшет Surface Pro 11 и ИИ-ноутбук Surface Laptop 7 на базе Intel Lunar Lake ...

Microsoft представила ИИ-планшет Surface Pro 11 и ИИ-ноутбук Surface Laptop 7 на базе Intel Lunar LakeКомпания Microsoft выпустила обновлённые ноутбук Surface Laptop (7th Edition) и планшетный компьютер Surface Pro (11th Edition) для бизнеса.
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