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Microsoft представила ИИ-планшет Surface Pro 11 и ИИ-ноутбук Surface Laptop 7 на базе Intel Lunar Lake ...

Microsoft представила ИИ-планшет Surface Pro 11 и ИИ-ноутбук Surface Laptop 7 на базе Intel Lunar Lake ...

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