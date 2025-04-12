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Петербургский дневник

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По факту гибели пешехода на трассе в Ломоносовском районе проводится проверка

По факту гибели пешехода на трассе в Ломоносовском районе проводится проверка

Устанавливается личность погибшего мужчины В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу сообщили, что вечером 11 апреля на 23 километре автодороги «Стрельна – Кипень – Гатчина» в Ломоносовском районе Ленобласти водитель «Мазды 6» совершил наезд на мужчину, лежавшего без движения на проезжей части вне пешеходного перехода.

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