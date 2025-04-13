В тарифной войне нарисовалась жертва, и это не Китай

Пока в тарифной войне Китай сохраняет достоинство и уверенность в своих силах, а вот руководству ЕС придется выбирать между рынком сбыта (США) и поставщиком недорогой техники, в том числе для любимой в Европе зеленой энергетики в лице КитаяEPA/MICHAEL REYNOLDS читайте на monocle.