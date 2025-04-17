Российские ученые заявили, что картофель может вылечить язву желудка

Ученые из Московского государственного университета (МГУ) выделили полисахариды из картофеля. Они показали большую эффективность в заживлении язв желудка по сравнению с широко распространенными медикаментами.
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