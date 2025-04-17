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Российские ученые заявили, что картофель может вылечить язву желудка

Российские ученые заявили, что картофель может вылечить язву желудка

Ученые из Московского государственного университета (МГУ) выделили полисахариды из картофеля. Они показали большую эффективность в заживлении язв желудка по сравнению с широко распространенными медикаментами.

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