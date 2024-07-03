Российские войска атаковали ракетами и дронами критически важные объекты ВСУ в Днепропетровске. На данный момент известно о не менее десяти взрывах в городе, сообщают украинские телеграм-каналы.
Мощные взрывы раздались в Днепропетровске: под ударом Южмаш
Комментарии
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Владимир
Десятки раз бомбили Южмаш, а он все работает. Что за эффективность у наших ударов - близко к нулю. Одно очковтирательство для публики.
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20 час.
Владимир Четвериков
Это показатель того, как строили в Союзе, чтобы производство работало даже под обстрелом. Вот только предприятие дебилам досталось...
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19 час.
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