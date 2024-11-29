Al Mayadeen: сирийские войска перешли в контрнаступление под Алеппо

Части сирийской армии приступили к контратаке по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) в районе городов Алеппо и Идлиб, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
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