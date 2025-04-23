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Дабл-даблы Тайриза Халибертона (21+12) и Паскаля Сиакама (24+11) помогли «Индиане» победить во втором домашнем матче

Команда победила во втором матче на своей арене со счетом 123:115. Лидеры состава разыгрывающий Тайриз Халибертон и форвард Паскаль Сиакам отметились дабл-даблами.

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