В электричке «Торжок-Тверь» молодая девушка пошла на преступление

В электричке «Торжок-Тверь» произошло преступление. Как рассказали в пресс-службе Тверского линейного отдела МВД России на транспорте, 59-летняя женщина по собственной невнимательности оставила телефон на сидении в вагоне электропоезда, а когда вернулась, гаджета стоимостью 7 тысяч рублей уже не было.