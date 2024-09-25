В электричке «Торжок-Тверь» молодая девушка пошла на преступление

В электричке «Торжок-Тверь» произошло преступление. Как рассказали в пресс-службе Тверского линейного отдела МВД России на транспорте, 59-летняя женщина по собственной невнимательности оставила телефон на сидении в вагоне электропоезда, а когда вернулась, гаджета стоимостью 7 тысяч рублей уже не было.
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