Заявление Зеленского о Донецке вызвало гнев в общественности

Дмитрий Гурин

Ну Зеля сам себе еще больших проблем на будущее создал. Фактически признался в 8-ми летним геноциде своего же народа......................... Повесть по "Техасски" (это способ повешения чисто на долгое удушение без перелома шейных позвонков, как ее еще называют "грязная смерть" т.к. человек в процессе освобождает и мочевой пузырь и кишечник) и закопать не помытым....................