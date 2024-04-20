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Заявление Зеленского о Донецке вызвало гнев в общественности

Заявление Зеленского о Донецке вызвало гнев в общественности

Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне высказался по поводу ДНР, назвав ее своей областью.

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Комментарии
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Eduard
Твоё Зе в нижнем белье!
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8 час.
Eduard
Точно! Квартальный!
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8 час.
Дмитрий Гурин
Ну Зеля сам себе еще больших проблем на будущее создал. Фактически признался в 8-ми летним геноциде своего же народа......................... Повесть по &quot;Техасски&quot; (это способ повешения чисто на долгое удушение без перелома шейных позвонков, как ее еще называют &quot;грязная смерть&quot; т.к. человек в процессе освобождает и мочевой пузырь и кишечник) и закопать не помытым....................
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4 час.

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