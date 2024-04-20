Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне высказался по поводу ДНР, назвав ее своей областью.
Заявление Зеленского о Донецке вызвало гнев в общественности
Комментарии
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Eduard
Твоё Зе в нижнем белье!
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8 час.
Eduard
Точно! Квартальный!
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8 час.
Дмитрий Гурин
Ну Зеля сам себе еще больших проблем на будущее создал. Фактически признался в 8-ми летним геноциде своего же народа......................... Повесть по "Техасски" (это способ повешения чисто на долгое удушение без перелома шейных позвонков, как ее еще называют "грязная смерть" т.к. человек в процессе освобождает и мочевой пузырь и кишечник) и закопать не помытым....................
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4 час.
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