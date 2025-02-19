Пособников экс-депутата Пономарёва* ищут по всей России: Стало известно о массовых обысках

По делу уголовному делу о насильственном захвате власти в России проходят обыски в девяти регионах.В России 19 февраля проходят массовые обыски у участников нежелательной в России организации "Съезд народных депутатов"** и других фигурантов, связанных с деятельностью экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва*.