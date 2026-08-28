Нижегородских работодателей предупредили о миграционных новшествах

Об изменениях в миграционном законодательстве напомнили работодателям Нижегородской области. С 1 сентября вступает в силу приказ, который утверждает новые формы документов и порядки их заполнения для тех, кто занимается трудоустройством иностранцев.
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