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Нижегородская правда

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Нижегородских работодателей предупредили о миграционных новшествах

Об изменениях в миграционном законодательстве напомнили работодателям Нижегородской области. С 1 сентября вступает в силу приказ, который утверждает новые формы документов и порядки их заполнения для тех, кто занимается трудоустройством иностранцев.

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