В Чувашии нетрезвый виновник смертельного наезда на велосипедиста приговорен к 5 годам лишения свободы

Вечером 16 августа 2025 года на улице Советской села Большой Сундырь ранее лишенный водительских прав житель села на ВАЗ-2107 совершил наезд на 65-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым