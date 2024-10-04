Жена бойца СВО обратилась к ООН с просьбой заставить ВСУ прекратить пытать ее мужа

Жительница Ессентуков Юлия Полий записала видеообращение к ООН и другим правозащитным организациям с просьбой заставить Киев прекратить подвергать пыткам попавшего в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ) супруга, участвующего в специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.
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