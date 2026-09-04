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Мировое обозрение

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Киев будет ввозить топливо через Румынию по железной дороге из-за атак на порты

Киев будет ввозить топливо через Румынию по железной дороге из-за атак на порты

Украина перестраивает топливную логистику: Киев договорился с Бухарестом о расширении поставок через румынскую территорию.

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