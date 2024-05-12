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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Финикс» официально объявил о подписании Майка Буденхольцера на должность главного тренера

«Мы воодушевлены возможностью работы с Майком на посту главного тренера в «Санз» в его родном штате. Майк неоднократно подтвердил свой статус одного из наиболее успешных тренеров лиги.

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