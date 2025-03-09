Виктор Орбан анонсировал новое экономическое сотрудничество между Венгрией и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что достиг договорённости с США о новом экономическом сотрудничестве, который может помочь Будапешту компенсировать потенциальные убытки от возможных американских тарифов.
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