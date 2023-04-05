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Израильские силы ворвались в молельный зал мечети в Иерусалиме

Израильские силы ворвались в молельный зал мечети Аль-Акса в Иерусалиме и напали на палестинцев. По сообщениям местных СМИ и очевидцев, они использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, избивали людей дубинками и прикладами.

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