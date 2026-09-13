Russian drones strikes Ukrainian passenger train near Polish border

A passenger train traveling to Warsaw, Poland, from Kyiv on Sunday morning was struck by a Russian drone within 2 miles of the Polish border.
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