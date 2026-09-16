Врач Шамалов назвал пять способов снизить риск инсульта

Отказ от вредных привычек, контроль давления, холестерина и глюкозы, правильное питание, физическая активность и регулярные обследования помогают снизить риск инсульта, рассказал ИА PrimaMedia директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта ФМБА России Николай Шамалов.
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