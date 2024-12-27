Казахстан - второй фронт. Турция везёт боевиков в Астану? Чем ответит Россия

Анфиса Иванова

Да, вчера на встрече этих евразийцев, видно было очень хорошо, что Токаев держал свою голову и каменное выражение лица, крепко сжав губы, как бомбу, как бы подчеркивая свое государственное отторжение от говорящего в это врем лидера России... Несколько раз операторы показали его крупным планом... И он уже с прошлого года так откровенно себя демонстрирует на коллективных встречах всех глав республик с Путиным.