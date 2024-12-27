Путин не поздравил Казахстан с Днём независимости, и это событие не случайно. По сути, управление страной уже перешло в руки Вашингтона и Стамбула.
Казахстан - второй фронт. Турция везёт боевиков в Астану? Чем ответит Россия
Комментарии
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тн
татьяна неструева
опять обманулся наш ? скоро глаза откроются на таджиков и узбеков
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16 час.
Анфиса Иванова
Да, вчера на встрече этих евразийцев, видно было очень хорошо, что Токаев держал свою голову и каменное выражение лица, крепко сжав губы, как бомбу, как бы подчеркивая свое государственное отторжение от говорящего в это врем лидера России... Несколько раз операторы показали его крупным планом... И он уже с прошлого года так откровенно себя демонстрирует на коллективных встречах всех глав республик с Путиным.
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11 час.
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