Юрист Вайнберг дала советы по оформлению больничного в праздничные дни

Юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, что в случае болезни нет необходимости ждать первого рабочего дня, чтобы вызвать врача, получить необходимые рекомендации для лечения и оформить листок нетрудоспособности.
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