Петербуржцы заметили первых перелётных птиц и подснежники

Первые перелетные птицы и подснежники были замечены в Петербурге. В Петербурге наступление весны становится все заметнее, и петербуржцы не упускают возможности заметить первые признаки пробуждения природы.
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