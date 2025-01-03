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КХЛ. СКА против ЦСКА, «Трактор» примет «Амур», «Динамо» Москва в гостях у «Северстали»

КХЛ. СКА против ЦСКА, «Трактор» примет «Амур», «Динамо» Москва в гостях у «Северстали»

СКА будет противостоять ЦСКА, «Трактор» примет «Амур», «Динамо» Москва проведет гостевой матч с «Северсталью».

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