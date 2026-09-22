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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Крикунов: «С Ткачева правильно требовать больше, чем с других игроков в «Металлурге». Хоккеисты оцениваются в том числе и по контракту, а у него он не маленький»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре нападающего «Металлурга» Владимира Ткачева.

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