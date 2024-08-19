В Московском зоопарке появились новые питомцы - птенец белоплечего орлана и детеныш леопардового полоза

В Московском зоопарке появился редкий экземпляр – маленький орел, которому около трех месяцев. Хотя у него еще нет характерных белых "плечиков", малыш выглядит крупным и активно развивается под присмотром своих родителей - Пупа Орлана и Фердинанда.
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