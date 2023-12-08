Сегодня плановые отключения света коснутся 53 улиц Астрахани и пяти сельских поселений

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 19:00. В пятницу, 8 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 53 улицы, переулка и проезда во всех районах (с 09:00 до 14:00, с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 18:00, с 11:00 до 18:00, с 13:00 до 18:00, с 14:00 до 18:00); Икрянинский район – р.