Победы «МЮ» и «Сити», «Наполи» мчит к титулу, 4-й матч Овечкина без очков, Педри тащит «Барсу», 15-е золото Йоханнеса Бо, ошибки видеоассистентов в АПЛ и другие новости

1. Голы Рэшфорда и Гарначо принесли «МЮ» победу над «Лидсом» (2:0), а «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу» (3:1).
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