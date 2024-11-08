Группа крови, которая делает людей уязвимыми: кто всегда в зоне риска? Юлия ЧелкановаНаучные исследования продолжают раскрывать тайны человеческого организма, и одно из недавних открытий связано с влиянием группы крови на здоровье.
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