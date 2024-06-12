Физики снова в почете: ректор ЧелГУ о том, почему следует поступать на «технические» специальности

20 июня стартует приемная кампания в вузы. Челябинский государственный университет в текущем году увеличил количество бюджетных мест: начать осваивать программы среднего профессионального и высшего образования за счет государства смогут более 1 тысячи 400 человек.
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