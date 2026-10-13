WSJ: The ruler of Saudi Arabia went underground because of the war with the Houthis

The de facto ruler of Saudi Arabia, Crown Prince and Prime Minister of the kingdom, Mohammed bin Salman Al Saud, moves between heavily guarded palaces with bunkers and is guarded by a specially selected group of security personnel, The Wall Street Journal writes, citing sources.
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