Аналитики подсчитали обороты ресторанов и отелей за время ПМЭФ

Рестораны Санкт-Петербурга за время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) подняли продажи на 31%, гостиницы — на 43%, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
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