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Адлер Сегодня

1 подписчик
​​В Сочи прошел семейный фестиваль «Краски. Сочи

​​В Сочи прошел семейный фестиваль «Краски. Сочи. Адлер» Мероприятие состоялось в рамках Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, на площади возле администрации Адлерского района.

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