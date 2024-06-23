В Сочи прошел семейный фестиваль «Краски. Сочи. Адлер» Мероприятие состоялось в рамках Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, на площади возле администрации Адлерского района.
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В Сочи прошел семейный фестиваль «Краски. Сочи. Адлер» Мероприятие состоялось в рамках Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, на площади возле администрации Адлерского района.