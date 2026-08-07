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Царьград

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"Страна" сообщила об обострении отношений Зеленского и Залужного

"Страна" сообщила об обострении отношений Зеленского и Залужного

Отношения между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным обострились, сообщил портал "Страна". Залужный не был приглашен на встречу с министром обороны Британии и проявил интерес к выборам, что вызвало беспокойство в команде Зеленского.

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