"Страна" сообщила об обострении отношений Зеленского и Залужного

Отношения между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным обострились, сообщил портал "Страна". Залужный не был приглашен на встречу с министром обороны Британии и проявил интерес к выборам, что вызвало беспокойство в команде Зеленского.
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