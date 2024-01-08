Жительница Пензы отсудила за ржавеющий Lada Niva Legend почти 2 миллиона рублей

Покупка автомобиля всегда ответственный шаг, который требует максимума внимания и взвешенности. Стоит иметь в виду, что машина приобретается не на один год, а ее стоимость может опустошить семейный бюджет.
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