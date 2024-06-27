Проект о проверке знания русского у детей мигрантов перед школой внесут в ГД

В Государственную думу Российской Федерации на рассмотрение внесут законопроект, который предполагает проверку детей иностранцев, у которых нет гражданства РФ, на знание русского языка перед приемом в школы.
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