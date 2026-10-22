Утром 22 октября в Краснодаре работают 87 АЗС, что на одну меньше, чем днем ранее. Дизельное топливо продается на 80 станциях, бензин АИ-92 — на 57, АИ-95 — на 45, АИ-100 — на 16.
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