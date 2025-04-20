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Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Особенно бальзам на душу для их защитничка Затулина....Полиции не хватит...
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Полиции не хватит, чтобы подавить беспорядки мигрантов: "Придётся снимать войска с фронта"

Полиции не хватит, чтобы подавить беспорядки мигрантов: "Придётся снимать войска с фронта"

Царьград Фото: коллаж Царьграда Полиции не хватит, чтобы подавить беспорядки мигрантов.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Почему до сих пор не запретят эти этнические мма. Это же рассадник этнической преступности
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16 мин.
вд
валерий двойнишников
...это для нас рассадник, а для власти-друг, товарищ и брат.
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11 мин.
Валентин Щербаков
Особенно бальзам на душу для их защитничка Затулина....
Ответить
9 мин.
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