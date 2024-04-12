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В Петербурге задержали замглавы Василеостровского района за получение взятки

В Петербурге задержали замглавы Василеостровского района за получение взятки

В Петербурге правоохранители задержали замглавы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова за получение взятки на сумму 1,5 миллиона рублей с целью покровительства управляющей компании.

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