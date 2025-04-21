Этот планшет мощнее многих флагманских смартфонов — и гораздо дешевле. Представлен Vivo Pad5 Pro: Dimensity 9400, 144 Гц, 12 050 мАч и 66 Вт за 350 долларов

Вместе со смартфонами Vivo X200 Ultra и Vivo X200s состоялась премьера планшета Vivo Pad5 Pro. Это одно из самых мощных устройств на рынке, так как Vivo Pad5 Pro стал первым в мире планшетом на базе топовой SoC MediaTek Dimensity 9400.
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