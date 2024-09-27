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Царьград

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Благотворительный фонд Наоми Кэмпбелл тратил деньги не на детей Африки, а на роскошь

Благотворительный фонд Наоми Кэмпбелл тратил деньги не на детей Африки, а на роскошь

Наоми Кэмпбелл запретили быть попечителем благотворительной организации Fashion For Relief после того, как в работе фонда были выявлены многочисленные нарушения и нецелевое использование средств.

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