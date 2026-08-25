«Он унизил моих родителей»: кадр из фильма Михалкова и тень Моисеева в судьбе Сергея Пенкина

Однажды в столичном кафе Сергей Пенкин представлял гостям своих немолодых родителей. Пока отец и мать стояли перед компанией, в лицо отцу, по словам певца, прилетел увесистый букет — его швырнул Никита Михалков, и всё снимала камера.