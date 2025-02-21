Мероприятие к трем знаковым датам прошло в Москве

В Московском Доме национальностей состоялось мероприятие, посвященное 20-летию Совета Землячеств Украины в Москве, 10-летию Общероссийской общественной организации содействия дружбе народов «Союз Наций и Народов России» и Антинацистского международного комитета.
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