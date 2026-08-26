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Газета.ру

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Герцогиню Меган Маркл раскритиковали за грубую работу с горничными в США

Герцогиню Меган Маркл раскритиковали за грубую работу с горничными в США

Герцогиню Меган Маркл раскритиковали за грубую работу с горничными в США. Об этом сообщает Page Six.По словам источника издания, репутация Меган Маркл среди местных домработниц со временем стала «шуткой».

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