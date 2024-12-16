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«Как Новый год встретишь»: 8 праздничных примет, в которые давно пора перестать верить

«Как Новый год встретишь»: 8 праздничных примет, в которые давно пора перестать верить

Почему мы верим в приметы По словам психолога-консультанта Татьяны Морозовой, одна из психологических причин, из-за которой нам так важно соблюсти новогодние традиции, — наши субъективные переживания, связанные с окончанием года.

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