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Аргументы недели

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Ватерполистки и тренер «Уралочки» завоевали «бронзу» Чемпионата мира

Ватерполистки и тренер «Уралочки» завоевали «бронзу» Чемпионата мира

В Хорватии завершился первый в истории Чемпионат мира по водному поло 4х4. В составе сборной России на этом турнире играли сразу 5 ватерполисток из «Уралочки» Златоуста, а руководил командой главный тренер «Уралочки» Михаил Накоряков.

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